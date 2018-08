VN-onderzoekers: Vervolg topmilitairen Myanmar

Internationale onderzoekers verwijten het Myanmarese leger misdaden tegen de menselijkheid. Topmilitairen uit het Aziatische land moeten worden vervolgd om te kijken of zij daar verantwoordelijk voor gehouden kunnen worden, stelt een onderzoeksteam dat in het leven is geroepen door de Mensenrechtenraad van de VN.

Vanuit Myanmar kwam vorig jaar een enorme vluchtelingenstroom op gang. Veiligheidstroepen grepen met veel geweld in na aanvallen van Rohingya-opstandelingen. De onderzoekers stellen dat de wijze waarop het leger optrad, vaak in geen enkele verhouding stond tot de daadwerkelijke omvang van de veiligheidsproblemen.

Facebook verwijdert top Myanmar

„Militaire noodzaak kan nooit een rechtvaardiging zijn voor lukrake moordpartijen, groepsverkrachtingen van vrouwen, aanvallen op kinderen en het platbranden van volledige dorpen”, melden onderzoekers in hun rapport. Ze vinden dat een „bevoegde rechtbank” een oordeel moet vellen over leden van de legertop.

Ook de regering van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi krijgt kritiek. „Uit niets blijkt dat de civiele autoriteiten hun beperkte bevoegdheden hebben gebruikt om de situatie in Rakhine te beïnvloeden”, schrijven ze. Suu Kyi zou haar „morele gezag” niet hebben gebruikt om de bevolking te beschermen.