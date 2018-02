VN onderzoeken gebruik chloorgas Syrië

De Verenigde Naties onderzoeken verschillende verslagen over het gebruik van chloorgas tegen burgers in de Syrische plaatsen Saraqeb in de regio Idlib en in Douma in het oostelijk gelegen Ghouta.

Bij de belegering van de enclave Ghouta, die in handen is van rebellen, zijn „de internationale misdaden van willekeurige bombardementen en moedwillige uithongering van de burgerbevolking” begaan. Dat verklaarde het hoofd van de internationale onderzoekscommissie naar Syrië, Paulo Pinheiro.

Berichten over luchtaanvallen op ten minste drie ziekenhuizen in de afgelopen dagen „maken een aanfluiting van de zogeheten de-escalatiezones”, zei Pinheiro.

De Verenigde Staten lieten maandag weten „ernstig verontrust” te zijn over berichten dat de Syrische regering in de provincie Idlib chloorgas heeft gebruikt. Hulpdiensten hadden eerder op de dag gemeld dat opnieuw mensen zijn gestorven door gifgas.

Volgens reddingswerkers kampen zeker negen mensen met ademhalingsproblemen vanwege chemicaliën die bij luchtbombardementen in het noordwesten in Syrië zijn vrijgekomen.