VN: onafhankelijk onderzoek dood Mursi

De Verenigde Naties willen een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de voormalige Egyptische president Mursi. Volgens De VN-mensenrechtenraad moet het onderzoek alle aspecten van de behandeling van Mursi bestrijken in de bijna zes jaar dat hij gevangen zat.

Daarbij gaat het om de omstandigheden waaronder hij vastzat, zoals de toegang tot medische zorg en contact met zijn advocaten en familie. "Het lijkt erop dat Mursi ook langdurig in een isoleercel heeft gezeten", zei een woordvoerder van de mensenrechtencommissie van de VN.

Mursi werd maandag in de rechtbank waar hij terechtstond plotseling onwel en overleed korte tijd later. Volgens medische bronnen werd een hartaanval hem fataal. Hij werd dinsdagmorgen begraven.

In Turkije gingen dinsdag honderden aanhangers van Mursi’s Moslimbroederschap de straat op om hem te herdenken. Sommigen van hen gaven Egyptische autoriteiten de schuld van zijn overlijden. In de hoofdstad Ankara gingen vijfhonderd mensen in gebed in de buurt van de Egyptische ambassade. In Istanbul woonden honderden aanhangers een symbolische begrafenis bij. In Caïro bleef het dinsdag rustig.

De AK-partij van president Erdogan steunde de kortstondige regering van Mursi in Egypte. Veel leden van de Moslimbroederschap vluchtten naar Turkije toen de beweging in Egypte in de ban ging. Erdogan noemde Mursi dinsdag een "martelaar".