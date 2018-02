VN: Noord-Korea blijft gewoon actief in export

Uit een rapport van de Verenigde Naties dat aan de Veiligheidsraad is overhandigd, blijkt dat Noord-Korea vorig jaar bijna 200 miljoen dollar (160 miljoen euro) heeft verdiend aan de export van verboden goederen.

Ondanks de internationale sancties tegen het land hebben onder meer China, Rusland en Maleisië zich volgens het rapport schuldig gemaakt aan het importeren van steenkool uit Noord-Korea. Daarnaast heeft het regime in Pyongyang wapens geleverd aan Syrië en Myanmar (Birma).

De baas van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst heeft zondag tegen de omroep NDR gezegd dat Noord-Korea zijn ambassade in Berlijn gebruikt om hoogwaardig technisch materiaal te kopen voor zijn raket- en atoomprogramma.

Maandag werd bekend dat de voorzitter van het presidium van het Volkscongres, Kim Yong Nam (90), vrijdag de Noord-Koreaanse delegatie zal leiden tijdens

de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Het officiële Noord-Koreaanse persbureau KCNA liet dat maandag weten en het Zuid-Koreaanse ministerie van Hereniging bevestigde het nieuws.

Kim zal vrijdag aankomen in Seoul met een drie leden tellende delegatie en een achttienkoppige staf van begeleiders. Ze zullen tot zondag in Zuid-Korea zijn.

Kim is de hoogste man binnen het Volkscongres, het Noord-Koreaanse parlement, dat voornamelijk is bedoeld om besluiten die eerder door dictator Kim Jong Un zijn genomen, te bevestigen. Kims rol is zuiver een ceremoniële, te vergelijken met die van een koning in een constitutionele monarchie.

Met het sturen van een ceremonieel figuur zonder politiek gewicht wil Noord-Korea Seoul niet in verlegenheid brengen. Veel Noord-Koreaanse politieke zwaargewichten staan op de zwarte lijst van de internationale gemeenschap vanwege de sancties die tegen het regime zijn afgekondigd.