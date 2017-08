VN: noodklok over gevangenen Noord-Korea

De Verenigde Naties luiden de noodklok over de onmenselijke omstandigheden van buitenlandse gevangenen in Noord-Korea. Die krijgen bovendien zelden een eerlijk proces. „Noord-Korea is verplicht om consulaire hulp mogelijk te maken en buitenlandse gevangenen met een tolk te laten communiceren. Dat gebeurt vaak niet”, rapporteerden de VN.

De Verenigde Naties brachten in hun verklaring de situatie van de Amerikaanse student Otto Warmbier naar voren. De man zat sinds januari 2016 in een Noord-Koreaanse gevangenis en werd in juni van dit jaar in slechte gezondheid teruggestuurd naar de Verenigde Staten. Hij arriveerde in coma en overleed niet veel later. Noord-Korea ontkent dat de student tijdens zijn detentie is mishandeld.

Negen buitenlanders zijn in Noord-Korea opgesloten, drie Amerikanen en zes Zuid-Koreanen.