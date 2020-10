VN: natuurrampen sinds 2000 verdubbeld door klimaatverandering

Droogte, bosbranden, extreme temperaturen en overstromingen hebben de afgelopen 20 jaar zwaar menselijk leed en economische schade veroorzaakt, zeiden de Verenigde Naties maandag. Extreme weersomstandigheden zijn door klimaatverandering de afgelopen twee decennia verdubbeld.

„Meer mensen worden getroffen door de steeds groter wordende klimaatcrisis”, stelde de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor rampenrisicobestrijding, Mami Mizutori, tijdens een briefing. De vertegenwoordiger riep regeringen op om meer te investeren in systemen die vroegtijdige kunnen waarschuwen voor een natuurramp.

Wereldwijd werden volgens het rapport van de VN de afgelopen 20 jaar ongeveer 7350 grote rampgebeurtenissen geregistreerd. Bij deze gebeurtenissen kwamen 1,23 miljoen mensen om het leven. Dat leidde ook tot bijna 3 miljard dollar, ongeveer 2,5 miljard euro, financiële schade. Van de tien zwaarst getroffen landen liggen er acht in Azië.

Er is een verandering te zien in de type rampen. Het aantal overstromingen verdubbelde de afgelopen twintig jaar en was verantwoordelijk voor vier op de vijf rampen. Daarvan was de tsunami in Zuidoost-Azië in 2004 de dodelijkste ramp. De komende jaren zullen volgens het rapport hittegolven de grootste uitdaging worden, met name in arme landen.