VN: Myanmar bezig met nieuwe offensieven

Myanmar is nieuwe militaire offensieven begonnen in de staten Kachin en Kayin en lijkt doelbewust de Rohingya in de staat Rakhine uit te hongeren. Dat heeft de VN-onderzoeker voor het land maandag gezegd.

Volgens de speciaal rapporteur Yanghee Lee is sprake van zware beschietingen in gebieden waar goud en amber wordt gedolven. „Daarnaast lijkt er een beleid van uithongering te zijn, ontworpen om het leven in Rakhine onmogelijk te maken voor de Rohingya die blijven.”

Bijna 700.000 Rohingya zijn sinds afgelopen augustus het land ontvlucht. Na aanvallen van Rohingya-opstandelingen hadden veiligheidstroepen met veel geweld teruggeslagen in Rakhine. Getuigen spraken over moordpartijen, verkrachtingen en brandstichting.