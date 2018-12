VN-missie onderzoekt verkrachtingen Zuid-Sudan

De VN-missie in Zuid-Sudan is een onderzoek begonnen naar wijdverbreide verkrachtingen rond de stad Bentiu. Zo'n 125 vrouwen en meisjes zijn daar verkracht of aangerand, bevestigt de VN-missie. Artsen zonder Grenzen had de massale verkrachtingen, die in een tijdsbestek van tien dagen werden gepleegd, eerder aan de kaak gesteld.

Volgens slachtoffers waren de daders jonge mannen, zowel in militaire uniforms als in burgerkleding. In het gebied maken volgens de VN regeringstroepen de dienst uit. Om de veiligheid te verbeteren zijn blauwhelmen naar het gebied gestuurd.

De situatie in Zuid-Sudan blijft gespannen, ondanks een broos vredesakkoord dat de regering en rebellen twee maanden geleden sloten na jaren van burgeroorlog. Ook seksueel geweld komt regelmatig voor in het Afrikaanse land, dat zich in 2011 onafhankelijk verklaarde van Sudan.