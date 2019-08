VN: Minder vlees eten in strijd om klimaat

Er zijn verregaande maatregelen nodig om de voedselvoorziening in de komende eeuw veilig te stellen. Dat staat in een rapport van het VN-klimaatpanel IPCC, dat donderdag in Genève is gepresenteerd. Het IPCC stelt onder meer dat de vleesconsumptie omlaag moet.

In het rapport is de relatie tussen klimaatverandering, landgebruik en voedselzekerheid onderzocht. Het is voor het eerst dat het IPCC deze verschillende disciplines combineerde.

Het land dat nu in gebruik is voor de voedselvoorziening is toereikend om de wereld ook bij een veranderend klimaat te voeden, maakte Andy Reisinger van het IPCC donderdag duidelijk. Maar dan zijn er volgens hem wel snel „verregaande veranderingen” nodig. Concreet gaat het daarbij bijvoorbeeld om beter landbeheer en de vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardolie en aardgas.

Als het niet lukt de klimaatverandering te beteugelen, dan dreigt volgens het IPCC tussen 2050 en 2100 een voedseltekort. De verandering kan onder meer geremd worden door een „grote verschuiving” naar een vegetarisch en veganistisch dieet.