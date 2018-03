VN-militairen omgekomen in Mali

Vier VN-militairen zijn in Mali om het leven gekomen door een explosie. Bij hun voertuig ontplofte vermoedelijk een landmijn of bermbom. Nog eens vier inzittenden raakten ernstig gewond, meldt de VN-missie in het West-Afrikaanse land.

Het explosief ging af toen de militairen over een weg reden tussen de plaatsen Boni en Douentza in de regio Mopti. De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Er waren geen Nederlandse militairen betrokken bij het incident, meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Den Haag.