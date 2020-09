VN-Mensenrechtenraad houdt debat over Wit-Rusland

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zal vrijdag de situatie in Wit-Rusland bespreken nadat Duitsland om een dringend debat had gevraagd. Volgens Duitsland is er in het Oost-Europese land sprake van een „sterke verslechtering” van de mensenrechten sinds de omstreden verkiezingen van een maand geleden.

Het Duitse verzoek om een debat werd door 25 leden van de Mensenrechtenraad omarmd. Twee landen stemden tegen en twintig andere landen onthielden zich van stemming, meldde raadsvoorzitster Elisabeth Tichy-Fisslberger. Volgens Duitsland zijn verdwijningen, ontvoeringen, uitzettingen en willekeurige detenties aan de orde van de dag in Wit-Rusland.

Volgens de Wit-Russische VN-ambassadeur maakt het voorstel deel uit van een „brede politieke campagne die door de Europese Unie wordt georganiseerd ter ondersteuning van de politieke krachten in Wit-Rusland die de verkiezingen hebben verloren”. Hij stelt dat de EU medeschuldig is aan het in standhouden van de politieke impasse in zijn land.

Het kantoor van VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet zei maandag dat het „alarmerende meldingen” heeft gekregen over het aanhoudende geweld tegen demonstranten. Volgens haar zijn er aanwijzingen van „onnodig en buitensporig gebruik van geweld door wetshandhavers”. Daarnaast is er maar „beperkt bewijs” dat de autoriteiten de mensenrechtenschendingen aanpakken.

In Wit-Rusland is het al een tijdlang erg onrustig, nadat president Aleksandr Loekasjenko de overwinning opeiste bij de verkiezingen in augustus. Volgens de oppositie is met de uitslag gefraudeerd. Loekasjenko is zelf maandag in Rusland voor overleg met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.