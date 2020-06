De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft maandag ingestemd met een voorstel van Afrikaanse landen om woensdag een spoeddebat te houden over racisme en politiegeweld. Aanleiding is de onrust die wereldwijd is ontstaan na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten.

Het besluit werd genomen zonder enig bezwaar van een van de 47 lidstaten van het VN-orgaan tijdens de hervatte 43e zitting van de Mensenrechtenraad, die medio maart was onderbroken vanwege de coronapandemie.