VN-medewerker gedood bij aanslag in Kabul

Bij een aanslag op een VN-voertuig in de Afghaanse hoofdstad Kabul is zondagavond een medewerker van de organisatie gedood. Twee anderen raakten gewond. Dit werd bevestigd door de VN-missie in Afghanistan (Unama).

Details over de identiteit van de gedode buitenlandse medewerker en de gewonden zijn niet bekendgemaakt. Bij de gewonden gaat het om een andere buitenlandse- en een Afghaanse medewerker. Tot dusverre heeft niemand de aanslag opgeëist.

In het verleden hebben de militante islamitische Taliban en de terroristische militie Islamitische Staat (IS) geregeld aanslagen gepleegd in Kabul.