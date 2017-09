VN legt Noord-Korea nieuwe sancties op

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag nieuwe sancties opgelegd aan Noord-Korea. Dit unaniem genomen besluit is een reactie op de zesde en meest zware nucleaire test die het regime van Kim Jong-un op 3 september heeft uitgevoerd.

Het is de negende resolutie die sinds 2006 unaniem is aangenomen door de VN-Veiligheidsraad over het nucleaire programma van Noord-Korea. China en Rusland gingen akkoord met een afgezwakte versie van een resolutie die de Verenigde Staten hadden ingediend.

Met de nieuwe sancties is een exportverbod op textiel opgelegd. Textiel is het een-na grootste exportproduct van het Aziatische land. Daarnaast is er een importverbod voor aardgas en een beperking van de import van ruwe en bewerkte olie opgelegd.