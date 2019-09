VN: Landen streven naar 0 uitstoot in 2050

Vlak voor de maandag in New York gehouden VN-klimaattop hebben 66 landen laten weten er naar te streven eind 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dit hebben de Verenigde Naties bekendgemaakt.

Rusland is maandag definitief akkoord gegaan met de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Daarin is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius; zo mogelijk tot 1,5 graden.

„Deelname aan dit proces is belangrijk voor ons land”, zei premier Medvedev. „Vooral voor mensen die in regio’s met permafrost wonen, is dit ook een kwestie van veiligheid. Klimaatverandering ontdooit de bodem daar.” Concrete plannen heeft Rusland maandag niet gepresenteerd.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, riep de aanwezige wereldleiders op tot actie: „Alles kost geld, maar het duurste is niets doen. Het duurst is het subsidiëren van een uitstervende fossiele brandstoffenindustrie, het bouwen van steeds meer kolencentrales en het ontkennen van wat gewoonweg vanzelfsprekend is: dat we ons in een diep klimaatgat bevinden en om eruit te komen moeten we eerst stoppen met graven,” zei hij.

Guterres reageerde daarmee ook op de emotionele toespraak van de Zweedse tiener Gretha Tunberg. Zij verwijt de wereldleiders de uitstoot van broeikasgassen niet aan te pakken.

De Amerikaanse investeerder en filantroop Michael Bloomberg herhaalde maandag in New York zijn eerder aangekondigde plannen om alle steenkoolgestookte elektriciteitscentrales in de VS binnen 11 jaar te sluiten. Nu al zijn bijna 300 van de 530 Amerikaanse kolencentrales gesloten.

Bloomberg heette Trump, die geen spreektijd vroeg, welkom met: „Hopelijk zijn onze discussies voor u bruikbaar bij het formuleren van uw klimaatpolitiek.” De VS hebben zich gedistantieerd van het klimaatakkoord uit 2015.