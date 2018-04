VN: laat situatie Syrië niet uit de hand lopen

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres heeft de leden van de VN-Veiligheidsraad opgeroepen de situatie in Syrië niet verder uit de hand te laten lopen. De VN-chef heeft de ambassadeurs van de vijf permanente leden van de VN-raad gesproken en hen zijn zorgen over de patstelling in de raad kenbaar gemaakt, zo liet hij woensdagavond (plaatselijke tijd) weten.

Guterres herinnerde de ambassadeurs van Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten eraan dat het om het beëindigen van het „verschrikkelijke lijden van de Syrische bevolking” moet gaan. De Veiligheidsraad was het een dag eerder niet eens geworden over een onderzoek om te achterhalen of er opnieuw chemische wapens zijn gebruikt in de Syrische stad Douma en welk team specialisten dat moet gaan onderzoeken.

De VS met westerse bondgenoten en Rusland stonden lijnrecht tegenover elkaar. Voorstellen van zowel de Amerikanen als de Russen stuitten op een veto.