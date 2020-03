VN korten tweeweekse gelijkheids-top in om coronavirus

De Verenigde Naties hebben een top over gelijke rechten voor mannen en vrouwen ingekort van twee weken tot een dag, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De conferentie zou op 9 maart beginnen in New York en tot 20 maart duren, maar is op advies van secretaris-generaal António Guterres ingekort.

De ambassadeurs komen alleen nog op 9 maart samen. Dan wordt een gezamenlijke verklaring gepubliceerd. Er zouden naar verluidt 12.000 mensen op de conferentie afkomen. De evenementen worden nu op een later moment alsnog ingepland.

Het debat en veel andere evenementen zijn geannuleerd. Guterres zou VN-ambassadeurs ook hebben geadviseerd niet naar het hoofdkantoor in New York te reizen.