VN komen met noodfonds voor aanpak coronacrisis

De Verenigde Naties gaan een noodfonds oprichten om de behandeling van coronaviruspatiënten wereldwijd te ondersteunen. Dat meldt het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

Het doel van het fonds is om ontwikkelingslanden met zwakke gezondheidssystemen te helpen bij het aanpakken van de crisis. Ook willen de VN de gevolgen van de crisis op lange termijn aanpakken.

„Internationale solidariteit is belangrijker dan ooit. Daarom is het belangrijk dat we financieel bijdragen aan een dergelijk fonds in de VN”, aldus de Noorse minister van Ontwikkelingssamenwerking Dag-Inge Ulstein. Het fonds zal volgens de Noorse autoriteiten naar verwachting snel worden opgericht, „mogelijk zelfs deze week”. Een bedrag is nog niet genoemd.

Donderdag waarschuwde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres ervoor dat „miljoenen” levens op het spel staan als de internationale gemeenschap niet solidair zou zijn, vooral met de armste landen ter wereld.