VN-klimaattop verschoven naar november volgend jaar

Groot-Brittannië en de Verenigde Naties zijn nieuwe data overeengekomen voor de vanwege de coronacrisis uitgestelde klimaattop COP26. De top wordt nu gehouden van 1 tot en met 12 november volgend jaar in het Schotse Glasgow.

De klimaattop zou aanvankelijk in november dit jaar plaatsvinden. Door de beperkende coronamaatregelen in veel landen was het niet mogelijk voorbereidende gesprekken te houden en werd de top voor onbepaalde tijd uitgesteld.

COP26 moet een van de belangrijkste bijeenkomsten worden over de VN-Raamovereenkomst over Klimaatverandering (UNFCCC) die in 2015 in Parijs werd gesloten.