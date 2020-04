VN klimaattop in Glasgow uitgesteld vanwege corona

De Verenigde Naties hebben de klimaattop in Glasgow (Schotland) tot volgend jaar uitgesteld wegens het coronavirus. Door de beperkende maatregelen in veel landen is het niet mogelijk voorbereidende gesprekken te houden.

Bijeenkomsten voor de top in november waren al eerder uitgesteld tot eind april. Het Finse ministerie van Milieu maakte het uitstel woensdag bekend op basis van klimaatfunctionarissen van de VN.

De klimaattop COP26 in Glasgow moet een van de belangrijkste bijeenkomsten worden over de VN-Raamovereenkomst over Klimaatverandering (UNFCCC) die in 2015 in Parijs werd gesloten.