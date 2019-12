VN-Klimaatconferentie in Madrid van start

Het sterk verminderen van de CO2-uitstoot, wereldwijde handel in emissierechten en het verdelen van de rekening van klimaatverandering. Over die grote thema’s gaan zo’n 25.000 delegatieleden uit de hele wereld vanaf maandag met elkaar in onderhandeling op de VN-Klimaatconferentie in Madrid. De top wordt voor de 25e keer gehouden.

De doelen die de wereld wil bereiken staan al vast sinds de klimaatconferentie van Parijs van 2015. Landen beloofden daar zich ervoor te zullen inzetten de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en maximaal 2 graden. Sindsdien gaat het vooral over de invulling. Want ondanks mooie voornemens neemt de hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer nog altijd toe, vooral doordat mensen fossiele brandstoffen blijven verstoken. De gassen houden warmte vast, met alle gevolgen van dien.

De conferentie in Madrid duurt twee weken. Gastvrouw is de Chileense minister van Milieu Carolina Schmidt. Eigenlijk zou de conferentie in haar land worden gehouden, maar vanwege grote sociale onrust en massaprotesten tegen de regering ging dat niet door.