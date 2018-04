VN-klimaatchef roept op tot meer inspanningen

Hoofd van het VN-klimaatbureau UNFCCC, Patricia Espinosa, heeft opgeroepen tot meer inspanningen op het gebied van klimaatbescherming. „In 2017 zijn we getuige geweest van veel extreme weersomstandigheden en rampen”, zei de Mexicaanse voorafgaand aan een nieuwe VN-klimaatconferentie in Bonn op maandag.

Volgens haar zijn miljoenen mensen hiervan de dupe zijn en geeft het aan dat er veel meer gedaan moet worden om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden, zo mogelijk zelfs tot 1,5 graden.

Espinosa riep daarom op tot deelname aan de zogenaamde Talanoa-dialoog. In Fiji verwijst het woord Talanoa naar een ontmoeting waar kennis wordt uitgewisseld en vertrouwen wordt opgebouwd om verstandige beslissingen te nemen. Het doel van de dialoog is dat met name de geïndustrialiseerde landen hun inspanningen nog verder opvoeren.

Het is volgens haar ook belangrijk dat de afgevaardigden tijdens de conferentie, die tot volgende week donderdag duurt, de tekst van het draaiboek voor de uitvoering van de klimaatovereenkomst van Parijs verder uitwerken. Dit pakket regels wordt aangenomen op de volgende wereldklimaatconferentie in het Poolse Katowice in december. Het moet bindende en uniforme normen vaststellen voor de manier waarop landen hun CO2 uitstoot meten en rapporteren.