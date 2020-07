VN-kinderorganisatie: 1 op de 3 kinderen vergiftigd door lood

Een op de drie kinderen wereldwijd heeft een loodvergiftiging. Dat komt vooral door vervuild kraanwater in loden waterleidingen en door gevaarlijke recycling.

In totaal zijn 800 miljoen kinderen getroffen. Zij hebben een loodgehalte van 5 microgram of hoger in hun bloed, zegt de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, Unicef. In Nederland gaat het om bijna 60.000 kinderen, waarvan ruim 7600 kinderen zelfs meer dan 10 microgram lood in hun bloed hebben.

Unicef spreekt over schokkende conclusies na baanbrekend onderzoek in samenwerking met milieuorganisatie Pure Earth. Het is de eerste keer dat er op grote schaal onderzoek is gedaan naar loodvergiftiging bij kinderen wereldwijd.

Kinderen met te veel lood in hun bloed, kunnen permanente hersenschade oplopen. Vooral baby’s en kinderen onder de vijf jaar zijn extra kwetsbaar, omdat hun darmen het giftige metaal makkelijker opnemen en hun hersenen sterk in ontwikkeling zijn. Loodvergiftiging kan bij kinderen uiteindelijk leiden tot leer- en gedragsproblemen en een lagere intelligentie, aldus Unicef.

De helft van de vergiftigde kinderen komt uit Zuid-Azië. Ook in Georgië, Indonesië, Ghana en Mexico zijn de loodgehaltes van kinderen opvallend hoog.

Behalve loden waterleidingen is gevaarlijke en illegale recycling van loodzuurbatterijen een oorzaak voor loodvergiftiging. In armere landen worden accu’s van voertuigen vaak onvoorzichtig geopend, waardoor zuur en loodstof in de grond terechtkomen. Ook wordt het teruggewonnen lood in openluchtovens verbrand, wat zorgt voor uitstoot van giftige dampen. Daarnaast bevatten onder meer conservenblikken, specerijen, cosmetica, medicijnen, verf en speelgoed vaak hoge loodpercentages. Ook ouders die door hun beroep met lood in contact komen, brengen onbewust lood mee naar huis door stof op hun kleding en handen.