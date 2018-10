VN keurt boerkaverbod Frankrijk af

Het mensenrechtencomité van de VN heeft Frankrijk op de vingers getikt vanwege het boerkaverbod dat het land in 2010 invoerde. Naar aanleiding van klachten van twee vrouwen die werden beboet, concludeert het comité dat het verbod indruist tegen de mensenrechten.

Volgens de VN-organisatie schaadt het verbod op een „disproportionele wijze het recht van de vrouwen om hun geloof te uiten”. De twee vrouwen kregen in 2012 een boete omdat ze in het openbaar gezichtsbedekkende kleding droegen. Ze stapten in 2016 naar het comité. Dat heeft Frankrijk 180 dagen de tijd gegeven om te melden wat het heeft gedaan met de beslissing.

Ook Nederland gaat een gedeeltelijk boerkaverbod invoeren. Een meerderheid van de Eerste Kamer ging daarmee in juni akkoord nadat eerder de Tweede Kamer er al mee had ingestemd.