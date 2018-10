VN: Jemen aan rand van ongekende hongersnood

De helft van de bevolking van Jemen, zo’n veertien miljoen mensen, staat aan de rand van een hongersnood en dreigt volledig afhankelijk te worden van voedselhulp om te overleven. Die waarschuwing gaf Mark Lowcock dinsdag aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Lowcock is binnen de VN verantwoordelijk voor humanitaire hulp.

Volgens Lowcock bestaat er gevaar op een hongersnood die veel groter is „dan alles wat experts op dit gebied ooit in hun werkzame leven hebben gezien”. In de afgelopen twintig jaar zijn er slechts twee hongersnoden geweest, een in Somalië in 2011 en een in Zuid-Soedan in 2017.

In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog tussen Houthi-rebellen en de regering. De rebellen krijgen steun van Iran, de regering van een door Saudi-Arabië geleide Arabische coalitie. Volgens de VN heeft de strijd al meer dan 28.000 levens gekost en zijn 10.000 burgers omgekomen bij bombardementen door de coalitie. Lowcock riep op tot een humanitaire gevechtspauze en vroeg om extra geld voor voedselhulp. De VN geeft nu hulp aan zo’n acht miljoen Jemenieten.