VN: Indiase wet fundamenteel onrechtvaardig

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR) heeft in scherpe bewoordingen de Indiase minderhedenwet veroordeeld. De OHCHR noemt de wet „fundamenteel discriminerend”.

In de verklaring zegt de organisatie te hopen dat het Indiase hooggerechtshof de wet alsnog zal afwijzen. Deze voldoet volgens de OHCHR niet aan de richtlijnen van de grondwet van het land en de toezeggingen die India heeft gedaan om de mensenrechten in het land te beschermen.

De omstreden wet werd deze week aangenomen. Minderheden die voor 2015 zijn gevlucht uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh krijgen de Indiase nationaliteit door deze wet. Dat geldt echter niet voor gevluchte moslims. Islamitische groeperingen en oppositiepartijen zien in de wet een poging van de hindoe-nationalistische regering om de 200 miljoen moslims in het land te marginaliseren. De Indiase Premier Narendra Modi ontkent dat te willen.

De wet stuit op fel verzet in delen van India. Bij demonstraties zijn de afgelopen week zeker dertig mensen gewond geraakt.