VN-hulpkonvooi bereikt Syrische vluchtelingen

Voor het eerst in bijna een jaar heeft een hulpkonvooi van de Verenigde Naties een vluchtelingenkamp in het zuiden van Syrië bereikt. De 50.000 mensen in het Rukban-kamp dicht bij het drielandenpunt van Syrië, Jordanië en Irak hebben dringend hulp nodig, aldus de VN zaterdag. Naast voedsel, medicijnen en hygiënisch materiaal zijn er ook vaccins gebracht voor ongeveer 10.000 kinderen.

De laatste keer dat de VN het vluchtelingenkamp konden bevoorraden was in januari van dit jaar. Volgens lokale activisten zijn onlangs vijf mensen omgekomen door de erbarmelijke situatie in het kamp.

Jordanië sloot vorig jaar zijn grens met Syrië en verklaarde deze tot militair gebied na een aanval op een nabijgelegen Jordaanse grenspost. Het land stelt dat het niet verantwoordelijk moet worden gehouden voor de omstandigheden in het kamp.