VN: Houthi-rebellen weg uit Hodeidah

Houthi-rebellen willen hun troepen in vier dagen tijd terugtrekken uit drie belangrijke havensteden in Jemen, waaronder Hodeidah. Volgens een hoge functionaris van de Verenigde Naties die toezicht houdt op de operatie wordt daarmee zaterdag een begin gemaakt.

De Houthi-beweging, gesteund door Iran, en de regering van Jemen, die een Saudische coalitie achter zich weet, spraken eigenlijk al in december af te stoppen met de vijandelijkheden. Te beginnen op 7 januari in Hodeidah, dat van levensbelang is voor de aanvoer van voedsel en medicijnen voor miljoenen Jemenieten die in ernstige nood verkeren.

De overeengekomen wapenstilstand moest een grootschalige aanval op de haven voorkomen en de weg plaveien voor onderhandelingen over de beëindiging van de al vier jaar durende oorlog. Luitenant-generaal Michael Lollesgaard, die de VN-missie in Jemen leidt, vertelde dat de Houthi’s behalve uit Hodeidah ook weggaan uit As-Salif en Ras Isa.