VN hopen op „bruggenbouwer Nederland”

VN-chef António Guterres hoopt dat Nederland kan helpen het diepe wantrouwen tussen leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te overwinnen. Dat zei de secretaris-generaal aan de vooravond van het Nederlandse lidmaatschap van de machtige raad.

Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra overhandigde Guterres vrijdag in het Vredespaleis symbolisch het naambordje dat vanaf januari bij de Nederlandse Veiligheidsraadszetel prijkt. Hij is „trots” dat Nederland lid wordt, en verzekerde Guterres meteen zijn wens te willen vervullen. „Nederland heeft een lange historie van het bouwen van bruggen, en we hopen dat ook komend jaar in de Veiligheidsraad te doen.”

De Veiligheidsraad ligt al jaren lam, omdat de landen met vetorecht elkaar dwarszitten. Volgens Zijlstra zijn er veel kwesties waarin bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Rusland helemaal geen tegengestelde belangen hebben en met wat goede wil dus best zouden kunnen samenwerken. Daaraan wil Nederland bijdragen.