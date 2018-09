VN: hongersnood dreigt in Midden-Amerika

Ongeveer twee miljoen mensen in Midden-Amerika kunnen de komende tijd te maken krijgen met ernstige honger. Door droogte zijn oogsten mislukt in landen als Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua. Kleine boeren hebben daardoor niet genoeg geoogst om te eten en te verkopen, en er is niet genoeg voorraad meer om de tijd tot de volgende oogst door te komen.

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties sloeg vrijdag alarm. „Klimaatgerelateerde rampen komen vaker voor en richten meer schade aan”, zegt Miguel Barreto van het voedselprogramma. In het westen van Honduras is bijvoorbeeld 80 procent van de maïsoogst verloren gegaan.