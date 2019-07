VN: honderden miljoenen nodig tegen ebola

De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo kan veel langer gaan duren en veel meer geld en levens kosten, tenzij de VN-lidstaten nu honderden miljoenen dollars ter beschikking stellen. Dat zei VN-chef voor humanitaire zaken Mark Lowcock maandag.

Sprekend voor een bijeenkomst in Genève om geld in te zamelen voor de strijd tegen de ebola-uitbraak in Congo, riep Lowcock de VN-lidstaten ook op om het geweld in het gebied te helpen beëindigen.

Sinds het begin van de ebola-uitbraak in Oost-Congo, iets meer dan een jaar geleden, heeft de virusinfectie nu ook de miljoenenstad Goma bereikt. Bij een priester die zondag in Goma aankwam, is ebola vastgesteld, zei het ministerie van Volksgezondheid zondagavond.

Het risico van verspreiding in de stad wordt echter „laag” ingeschat, omdat de patiënt snel was geïdentificeerd en geïsoleerd, zo werd gezegd. Ook is de patiënt nu naar een behandelcentrum in Butembo gebracht, zei woordvoerster Jessica Ilunga.

Tot nu toe zijn in totaal 2489 mensen met ebola besmet, 1665 mensen zijn al aan het virus gestorven. Na de verwoestende epidemie in West-Afrika in 2014/2015, met meer dan 11.000 doden, is dit de ergste ebola-uitbraak tot nu toe.

Vanwege het geweld in de provincies Noord-Kivu en Ituri is het moeilijk om het virus onder controle te brengen. Gewapende groepen vallen medisch personeel aan of verspreiden geruchten over hen. Bovendien is de bevolking sceptisch over de helpers en de medische zorg.