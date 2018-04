VN-hof buigt zich over beroep Karadzic

Het VN-oorlogstribunaal MICT in Den Haag buigt zich maandag en dinsdag over het hoger beroep in de zaak-Karadzic. Het Joegoslavië-Tribunaal veroordeelde Radovan Karadzic in 2016 tot veertig jaar cel wegens misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord, onder meer de genocide in Srebrenica in 1995. Zowel Karadzic als de aanklager besloot die uitspraak aan te vechten.

Karadzic was president en opperbevelhebber van de strijdkrachten in de zogenoemde Servische Republiek van Bosnië en Herzegovina. Hij wist na de Bosnische burgeroorlog dertien jaar uit handen van justitie te blijven. Karadzic werd in juli 2008 in een bus in Belgrado opgepakt en daarna uitgeleverd aan het tribunaal. Zijn proces voor het tribunaal in Den Haag nam jaren in beslag.

Aanklagers gingen in beroep omdat ze vinden dat Karadzic levenslang moet krijgen. Karadzic vond op zijn beurt dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen. Hij eiste vrijspraak of een nieuw proces. Zowel de aanklagers als de voormalige leider van Bosnische Serviërs kunnen deze week hun zaak bepleiten bij het MICT.