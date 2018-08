VN: Half miljoen Venezolanen naar Ecuador

Steeds meer vluchtelingen uit Venezuela steken de grens met Ecuador over. Daar arriveerden sinds het begin van het jaar al zo’n 547.000 Venezolanen via buurland Colombia, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Venezolaanse burgers verlaten massaal hun thuisland vanwege een jarenlange, zware crisis. Die heeft geleid tot hyperinflatie, politieke instabiliteit en een tekort aan onder meer voedsel en geneesmiddelen. De meeste Venezolanen die Ecuador bereiken, trekken volgens de UNHCR verder richting Peru en Chili.

„Veel Venezolanen reizen te voet. Het is een odyssee die dagen of zelfs weken duurt”, zegt de vluchtelingenorganisatie. „Velen hebben niet langer de middelen om hun reis voort te zetten.” Daardoor moeten dergelijke migranten noodgedwongen in parken leven en bijvoorbeeld bedelen om te overleven.

De UNHCR waarschuwt dat de vluchtelingenstroom groeit. In de eerste week van augustus staken dagelijks gemiddeld 4000 vluchtelingen de grens met Ecuador over. Dat aantal lag eerder nog op 2700 tot 3000 mensen per dag. De organisatie stuurt meer mensen naar het land om de toestroom in goede banen te leiden.