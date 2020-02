VN: Half miljoen ontheemden in noordwesten Syrië

Een offensief van het Syrische leger tegen vooral jihadisten in het noordwesten van Syrië heeft volgens schattingen van de Verenigde Naties in twee maanden tijd 520.000 mensen op de vlucht gedreven. Het gaat voornamelijk om vrouwen en kinderen die zijn gevlucht sinds op 2 december Syrische troepen met steun van Rusland de noordwestelijke provincie Idlib aanvielen. De regio vormt het laatste bolwerk van jihadisten.

In de provincie Idlib woonden aan het begin van de burgeroorlog in 2011 circa anderhalf miljoen mensen. Nu zijn er naar schatting zeker drie miljoen mensen door de komst van vluchtelingen uit andere delen van Syrië. Het jongste offensief tegen de jihadisten en door Turkije gesteunde rebellen in Idlib hebben de spanningen tussen Turkije enerzijds en Syrië en Rusland anderzijds opgedreven. Turkije, waar al 3,5 miljoen Syriërs naartoe zijn gevlucht, vreest nog meer vluchtelingen uit Idlib.

