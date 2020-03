VN-gezant voor Libië stapt op wegens toenemende stress

De gezant van de Verenigde Naties voor Libië is opgestapt. Ghassam Salamé heeft maandag laten weten dat hij niet meer namens de VN toezicht houdt op het gewapende conflict in het land.

De Libanees was sinds juni 2017 de VN-gezant voor Libië. Hij meldt op Twitter dat hij vanwege gezondheidsredenen niet meer in staat is om zijn werk uit te voeren. De stress wordt hem te veel. „Ik heb geprobeerd de Libiërs te verenigen en buitenlandse inperking te verminderen om het land stabiliteit en vrede te bieden”, aldus Salamé op Twitter.

In Libië strijdt een militie geleid door krijgsheer Khalifa Haftar tegen de internationaal erkende regering van Fayez al-Serraj. Haftar wordt gesteund door Russische huurlingen en Serraj krijgt de steun van Turkije.