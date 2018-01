VN-gezant naar ‘Russische’ Syrië-conferentie

De speciale Syrië-gezant van de Verenigde Naties, Staffan de Mistura, heeft een uitnodiging aanvaard voor een door Rusland georganiseerde vredesconferentie over Syrië. De VN hebben zaterdag laten weten dat De Mistura naar de Russische badplaats Sotsji gaat, omdat het Kremlin heeft beloofd dat de conferentie daar een aanvulling zal zijn op het VN-vredesoverleg dat in Genève is begonnen.

Het Kremlin heeft het regime van president Bashar al-Assad door militair ingrijpen sinds 2015 van de ondergang gered. En het heeft komende week allerlei partijen en bevolkingsgroepen uit Syrië uitgenodigd om over vrede in dat land te spreken. Meer dan duizend afgevaardigden worden verwacht op het Congres van de Syrische Volkeren in Sotsji. Westerse mogendheden verdenken Rusland ervan na de ingrijpende militaire overwinningen in Syrië, het VN-vredesoverleg te willen kapen om een naoorlogs Syrië naar zijn hand te zetten.

De door Saudi-Arabië geruggensteunde tegenstanders van Assad, die zich Hoge Onderhandelingscomité (HNC) noemen, hebben zaterdag duidelijk gemaakt beslist niet naar Sotsji te gaan.