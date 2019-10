VN-gezant Jeanine Hennis: stop geweld in Irak

De hoogste vertegenwoordiger van de VN in Irak, oud-minister Jeanine Hennis, heeft opgeroepen om een einde te maken aan het geweld in het land. Door geweld tussen de politie en demonstranten zijn in vijf dagen bijna honderd doden en duizenden gewonden gevallen. „Dit moet stoppen”, zegt Hennis in een tweet.

Hennis is sinds vorig jaar de speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in Irak. Ze roept alle partijen op een pauze in acht te nemen en na te denken.

De protesten begonnen donderdag uit onvrede over werkloosheid en de haperende water- en stroomvoorziening. Inmiddels eisen de betogers ook een einde aan de corruptie en het vertrek van de Iraakse regering.