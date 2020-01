VN-gezant: buitenlandse inmenging in Libië gaat gewoon door

Buitenlandse partijen blijven zich bemoeien met het gewapende conflict in Libië. VN-gezant Ghassan Salamé zei tegen de VN-Veiligheidsraad dat de strijdende partijen in het Noord-Afrikaanse land nog steeds worden bevoorraad door hun bondgenoten.

In Libië zijn de regering in Tripoli en krijgsheer Khalifa Haftar verwikkeld in een strijd om de macht. Ze krijgen daarbij steun van buitenlandse bondgenoten.

Een bron rond het Franse leger zei donderdag dat deze week een Turks oorlogsschip is gezien. Dat escorteerde een vrachtschip dat gepantserde voertuigen naar Tripoli zou brengen. Op een recente top in Berlijn was juist afgesproken dat een einde moet komen aan de buitenlandse bemoeienis met het conflict.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR maakte donderdag bekend dat het werkzaamheden bij een verzamel- en vertrekfaciliteit in Tripoli opschort. „We hebben vernomen dat trainingsoefeningen, waarbij politie en militair personeel betrokken zijn, slechts een paar meter verwijderd zijn van de huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen,” zegt Jean-Paul Cavalieri, hoofd van de missie van UNHCR in Libië.