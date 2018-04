VN: Geen bevestiging gebruik gifgas in Duma

Medewerkers van de Verenigde Naties in Syrië kunnen niet bevestigen dat er afgelopen weekeinde chemische wapens zijn ingezet in Duma, een verwoeste en omsingelde voorstad van Damascus. Volgens een woordvoerster van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zijn er in de afgelopen dagen wel mensen behandeld die problemen met de ademhaling hadden. Of die gezondheidsproblemen iets met chemische wapens te maken hadden, kon de WHO niet ter plaatse vaststellen.

Ook hulpverleners van de vluchtelingenorganisatie Unhcr en het noodhulpbureau Ocha van de VN hebben geen enkele eigen informatie over de inzet van chemische wapens. De VN mag slechts sporadisch de omsingelde enclave in. Daar heersen extremistische islamitische strijdgroepen en werken Syrische hulpverleners. Zij stellen dat de Syrische strijdkrachten afgelopen zaterdag met gifgas hebben gegooid.