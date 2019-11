VN: fors minder luchtaanvallen in Jemen

Het aantal luchtaanvallen van de door Saudi-Arabië geleide coalitie in Jemen is de afgelopen twee weken fors afgenomen. „Er waren landelijk bijna 80 procent minder bombardementen dan in de twee weken daarvoor”, liet VN-gezant voor Jemen Martin Griffiths via een videoverbinding weten aan de VN-veiligheidsraad.

Griffiths zei dat er voor het eerst sinds 2014 „periodes van 48 uur waren zonder luchtaanvallen”. In dat jaar verdreven Houthi-opstandelingen de regering van president Hadi uit de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Saudi-Arabië en andere landen kwamen Hadi in 2015 te hulp en voerden sindsdien duizenden bombardementen uit. Die hebben volgens waarnemers ook het leven gekost aan veel burgers.

De VN-gezant ziet de afname van het aantal bombardementen als een „signaal dat iets aan het veranderen is in Jemen”. De Houthi-rebellen boden in september aan te stoppen met het beschieten van Saudi-Arabië als dat land de luchtaanvallen zou staken. Er zouden de afgelopen maanden informele gesprekken zijn gevoerd tussen de opstandelingen en de Saudiërs.