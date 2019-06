VN en VK halen personeel weg uit Soedan

De Verenigde Naties en het Verenigd Koninkrijk verplaatsen hun personeel uit Soedan vanwege het oplopende geweld in het land. De internationale organisatie verhuist tijdelijk al het niet-essentiële personeel, al gaan de VN-operaties in het land nog wel door, zegt een woordvoerder.

Ook het Verenigd Koninkrijk maakte woensdag bekend dat het zijn ambassadepersoneel terugroept. Daarnaast waarschuwt het land zijn inwoners voor de verslechterde omstandigheden in Soedan. Volgens het Britse Foreign Office (FCO) is de situatie explosief en moeten Britten "zorgvuldig overwegen" of ze per se in Soedan moeten zijn.

Een groep artsen die banden heeft met de Soedanese oppositie meldde eerder op woensdag dat ze nog eens veertig lichamen uit de Nijl hebben gehaald. Het aantal doden na de bestorming van een demonstrantenkamp in de hoofdstad Khartoem zou volgens de oppositie daarmee boven de honderd zijn gestegen.