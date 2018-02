VN eist onmiddellijk bestand in Syrië

De Verenigde Naties eisen om humanitaire redenen een onmiddellijk wapenstilstand in Syrië van ten minste een maand. Zware luchtaanvallen hebben in Oost-Ghouta, dat nog in handen is van rebellen, opnieuw tientallen burgers het leven gekost.

De bombardementen in de streek nabij Damascus gingen dinsdag onverminderd door. Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zijn er ditmaal ten minste 47 dodelijke slachtoffers te betreuren, na de 30 van maandag. Een plaatselijke functionaris noemde een aantal van 53. Daarnaast zijn er meer dan 250 gewonden gevallen.

Oost-Ghouta is van de buitenwereld afgesneden door regeringstroepen. De naar schatting 400.000 inwoners ontbreekt het aan van alles. Hulporganisaties vrezen een humanitaire ramp. Ze hebben tonnen goederen klaarliggen maar krijgen geen toestemming die ter plekke af te leveren. De situatie is daarvoor momenteel veel te gevaarlijk.

Nog los van dit aanhoudende geweld vreest de VN ook de inzet van chemische wapens. Er loopt een onderzoek naar het gebruik van chloorgas. Dat zou onlangs zijn gebeurd in de provincie Idlib, het andere bolwerk van opstandelingen die vechten tegen de Syrische president Bashar al-Assad. Ook dat lag dinsdag opnieuw onder vuur. Het Observatorium meldde zes doden, van wie vijf in het dorp Tarmala.