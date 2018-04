VN dringen bij OPCW aan op onderzoek in Douma

De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Syrië, Staffan de Mistura, heeft op bezoek in Moskou gezegd dat de VN druk uitoefenen op de inspecteurs van de OPCW om hun werk te doen in het Syrische Douma. De internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is met deskundigen in Syrië om uit te zoeken of in het tot voor kort belegerde Douma een gifaanval is geweest en wie voor de inzet van het gif verantwoordelijk moet worden gehouden.

Ze kwamen een week geleden aan toen de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië raketaanvallen op Syrië uitvoerden, omdat ze het Syrische regime voor de gifaanval verantwoordelijk houden. Dat zou al voor vertraging van het onderzoek hebben gezorgd. Dinsdag is een team beveiligers van de VN in Douma beschoten. Daarom gingen de onderzoekers woensdag toch maar niet naar Douma.

Volgens het Kremlin is geschoten door extremisten en strijders die niet willen dat er onderzoek wordt gedaan. Frankrijk en de VS hebben Rusland en Syrië ervan beschuldigd het onderzoek te dwarsbomen.