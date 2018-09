VN dringen aan op intrekken 75 doodvonnissen

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet heeft zondag bij het hof van beroep in Egypte aangedrongen op het terugdraaien van het doodvonnis dat is uitgesproken over 75 islamisten. Bachelet noemde de veroordelingen die door een lagere rechtbank waren uitgesproken „oneerlijk”.

Als de executies zouden worden voltrokken zou dat een „enorme gerechtelijke dwaling zijn”, meldde Bachelet. Ze noemde het proces tegen de islamisten „oneerlijk”. Volgens Bachelet was de rechtbank die de veroordelingen had uitgesproken niet met overtuigend bewijs tegen de verdachten gekomen.

Een rechtbank veroordeelde zaterdag 75 mensen voor hun betrokkenheid bij een actie in 2013 voor de Moslimbroederschap. De sit-in van de islamisten was een reactie op het afzetten van president Mohamed Mursi dat jaar. Mursi was voortgekomen uit de Moslimbroederschap.