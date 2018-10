VN: Dood Khashoggi weerzinwekkende en buitengerechtelijke executie

De dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi moet „snel, grondig en transparant” worden onderzocht, zegt VN-chef António Guterres. Hij reageerde zaterdag op de officiële erkenning van de Saudische autoriteiten dat de journalist, die onder meer voor de Washington Post werkte, begin deze maand is omgekomen op het Saudische consulaat in Istanbul. Ook premier Mark Rutte wil dat de „onderste steen boven komt.”

Rutte zei dat zaterdag in Kopenhagen, waar hij een bijeenkomst over duurzame ontwikkeling bijwoont. Rutte noemde de dood van de journalist „een ongelofelijk trieste zaak.” Wel zei hij dat het „op zichzelf goed is dat er eindelijk enige duidelijkheid is verschaft door Saudi-Arabië.”

Volgens de Saudische aanklager stierf Khashoggi door „een gevecht” op het consulaat. Amnesty International noemt dat ongeloofwaardig en stelt dat alleen een onafhankelijk onderzoek kan verhinderen dat „de omstandigheden rond de moord onder het tapijt worden geveegd.” De mensenrechtenorganisatie noemt de dood van de journalist „een weerzinwekkende en buitengerechtelijke executie.”

Een van de belangrijke onbeantwoorde vragen is waar het lichaam van Khashoggi is gebleven. Een Turkse functionaris zei te verwachten dat dit snel duidelijk zal worden. Hij voegde eraan toe dat de Turkse autoriteiten DNA van de omgekomen journalist hebben veiliggesteld en daarvoor dus niet afhankelijk zijn van medewerking van Saudi-Arabië.