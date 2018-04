VN: doden misbruikt voor propaganda

De Verenigde Naties hebben kritiek geuit op betogers die zeventien lijken achterlieten bij het VN-hoofdkwartier in de Centraal-Afrikaanse Republiek. „We veroordelen het feit dat sommige mensen lichamen gebruiken als een soort propaganda”, zei een VN-woordvoerder tegen de BBC.

Demonstranten lieten de lichamen woensdag achter bij het hoofdkwartier van de VN-missie in Bangui. Het ging volgens betogers om de stoffelijke resten van burgers die waren omgekomen tijdens gevechten tussen VN-militairen en gewapende bendes.

De VN-woordvoerder ontkende die beschuldiging en zei dat het ging om de lichamen van gewapende criminelen. „Ze schoten op onze vredestroepen en wij schoten terug”, stelde hij. „Sommige mensen gebruiken lichamen om te beweren dat we burgers hebben gedood.”

De blauwhelmen begonnen recentelijk een operatie om gewapende groepen te ontwapenen in PK5, een moslimenclave in de overwegend christelijke hoofdstad Bangui. Inwoners hadden volgens de VN geklaagd over afpersing en geweld.