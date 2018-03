„VN-diplomaten Moskou deden inlichtingenwerk”

Onder de zestig Russen die Washington uitzet, zijn twaalf Russische diplomaten bij de Verenigde Naties. De Amerikaanse regering beschuldigt de VN-diplomaten van het doen van inlichtingenwerk.

„Hier in New York gebruikt Rusland de Verenigde Naties als een veilige haven voor gevaarlijke activiteiten binnen onze grenzen”, liet de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley weten.

Eerder maandag had Washington gemeld dat het zestig diplomaten uitzet. Ook moet het Russische consulaat in Seattle de deuren sluiten. De maatregel is een reactie op de moordaanslag met gif in Engeland op een Russische ex-spion, Sergej Skripal, en zijn dochter. Volgens Groot-Brittannië en een aantal bondgenoten is Moskou verantwoordelijk voor de vergiftiging.