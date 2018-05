VN-commissaris: Geweld Israël was excessief

Het geweld dat het Israëlische leger tegen protesterende Palestijnen aan de grens van Gaza heeft gebruikt, is ,,buiten alle proporties”, oordeelt Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN Zeid Ra'ad al-Hussein. Hij stelde tijdens een VN-vergadering in het Zwitserse Genève dat inwoners van de Gazastrook van hun geboorte tot aan hun dood „gevangenzitten in een giftige sloppenwijk”.

De Jordaanse prins pleitte voor een einde aan de Israëlische bezetting van het Palestijnse gebied. Afgelopen maandag liepen protesten volledig uit de hand. Het leger schoot zo'n zestig Palestijnse betogers dood.

Maar volgens de Israëlische VN-ambassadeur Aviva Raz Shechter heeft Israël er juist alles aan gedaan om het aantal slachtoffers zo laag mogelijk te houden. Ze schetste dat Israël zijn grenzen moest verdedigen tegen ,,terroristen uit Gaza'' en gaf de islamisten van Hamas, die er de dienst uitmaken, de schuld van het bloedbad. Zij zouden burgers hebben misbruikt als ,,menselijk schild''.

Tijdens de vergadering wordt onder meer besproken of er een onderzoek moet komen naar de gewelddadigheden.