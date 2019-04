VN-chef wil overleg met Libische krijgsheer

VN-topman António Guterres probeert verdere escalatie te voorkomen van het opgelaaide conflict in Libië. De secretaris-generaal vliegt vrijdag naar het oosten van het land om te bemiddelen. Hij wil onder meer in gesprek gaan met Khalifa Haftar, de machtige krijgsheer wiens troepen oprukken naar hoofdstad Tripoli.

Haftar gaf zijn militie, die hij het Libische Nationale Leger noemt, donderdag opdracht door te stoten naar Tripoli, de zetel van de internationaal erkende regering. Bondgenoten van de regering maken zich op de stad te verdedigen. Guterres bracht de nacht door in een versterkt VN-complex bij Tripoli. De Portugees schreef op Twitter dat hij een militaire confrontatie wil voorkomen.

In Libië had deze maand juist een nationaal congres gehouden moeten worden. Het doel was om te kijken of toegewerkt kon worden naar verkiezingen in het verdeelde land aan de Middellandse Zee, waar chaos heerst sinds de dood van Muammar Kaddafi in 2011.