VN-chef waarschuwt voor nieuwe Koude Oorlog tussen VS en China

VN-topman António Guterres waarschuwt de wereld voor een Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en China. „We moeten er alles aan doen om een nieuwe Koude Oorlog te voorkomen”, zei de secretaris-generaal in zijn openingstoespraak voor de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Guterres riep eerder al op tot het beëindigen van conflicten zodat de landen hun energie kunnen richten op het bestrijden van de coronaviruspandemie. „Onze wereld kan zich geen toekomst veroorloven waarin de twee grootste economieën de aardbodem verdelen in een grote splitsing, elk met zijn eigen handel, financiële regels, internet en kunstmatige intelligentie”, aldus de Portugees. „Een technologische en economische opdeling leidt onvermijdelijk tot geostrategische en militaire verdeeldheid, en dat moeten we tegen elke prijs voorkomen.”

Guterres riep op tot mondiale solidariteit in de strijd tegen het virus, ook bij het ontwikkelen en verspreiden van vaccins. President Trump houdt China verantwoordelijk voor de verspreiding van het virus over de wereld. De leiders van de VS en China komen later aan het woord.